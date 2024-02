Tous les grands clubs représentés et un fameux invité surprise : voici notre équipe de la 27e journée de Pro League

Malines est la seule équipe avec plus d'un joueur dans notre équipe de la semaine. Tous les membres des Play-Offs 1 sont représentés dans notre équipe de la 27ᵉ journée.

Gardien

Cette semaine, nous plaçons Jean Butez dans les buts. Il a réalisé quelques arrêts cruciaux, empêchant La Gantoise de creuser l'écart contre l'Antwerp. C'est aussi grâce à lui que le Great Old a arraché un point aux Buffalos.

Défenseurs

Ewoud Pletinckx a marqué un but important pour OH Louvain, tout en maintenant le score parité jusqu'en fin de rencontre, afin de décrocher un point crucial pour les Louvanistes au RWDM. Sur le côté gauche, nous avons McKenzie, qui a contribué offensivement et défensivement au succès de Genk à Charleroi.

Matte Smets a également joué un rôle important pour son équipe. Il est possible que Gand regrette de ne pas l'avoir recruté cet hiver. Encore une rencontre solide pour le Trudonnaire, et une clean-sheet contre Westerlo.

Milieux de terrain

Malines a facilement battu Courtrai 3-0, et cela peut être attribué en grande partie à son milieu de terrain. Bill Antonio et Mukau ont réalisé une solide performance, le premier parvenant même à marquer. Au Club Bruges, Hans Vanaken a retrouvé le rythme et a délivré une passe décisive. De Sart a de nouveau été le métronome pour Gand, dommage pour lui de ne pas avoir pu forcer la décision pour les Buffalos.

Attaquants

Quelques remplaçants ont été d'une grande importance lors de cette journée. Pensons l'exemple d'Ilenikenha à l'Antwerp ou Vazquez à Anderlecht. Cependant, ce sont finalement trois autres titulaires qui se sont démarqués par une excellente performance.

Le meilleur buteur du championnat, Kevin Denkey, a de nouveau été crucial avec deux buts pour le Cercle Bruges, tandis que Nilsson, avec un but et une passe décisive, a été important dans le succès du leader Saint-Gillois contre le Standard. Thorgan Hazard continue également à confirmer sa grande forme et semble pouvoir prétendre à nouveau à une place chez les Diables Rouges.