Malgré... un espion à l'entraînement, Svilar, Lukaku et la Roma se rapprochent de la Ligue des Champions

L'AS Rome de Romelu Lukaku et Mile Svilar affrontaient le Torino, ce lundi soir. Ce week-end, un collaborateur du Torino serait venu espionner l'entraînement des Romains.

L'AS Rome et le Torino s'affrontaient ce lundi soir, dans le cadre de la 26e journée de Série A. Mile Svilar, titulaire, et Romelu Lukaku, monté à la 64e minute et passeur décisif sur le troisième but, se sont imposés sur le score de 3-2 grâce à un triplé de Paulo Dybala.

Pourtant, l'équipe de Turin a tout tenté pour accrocher un résultat dans la capitale. Ce dimanche, veille de la rencontre, un collaborateur d'Ivan Juric, l'entraîneur du Torino, aurait espionné la mise au vert de l'AS Rome, rapporte le site internet italien laroma24.it.

L'espion du Torino n'empêche pas Svilar, Lukaku et la Roma de prendre les trois points

La police, qui faisait une simple ronde dans les alentours, aurait aperçu l'individu, contrôlé puis éloigné du centre d'entraînement.

Une tactique qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas permis aux coéquipiers de Vanja Milinkovic-Savic, l'ancien portier du Standard, de revenir à deux longueurs des places européennes. La sixième et dernière place qualificative est toujours détenue par la Roma, qui accroit son avance sur ses poursuivants et revient à quatre longueurs de Bologne, quatrième et virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions.