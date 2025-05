"Ce n'était pas organisé" : trois ultras du Club de Bruges arrêtés après les violences à Molenbeek

Trois supporters du Club de Bruges ont été arrêtés pour leur rôle dans les violentes émeutes à Molenbeek le jour de la finale de la Coupe de Belgique.

Selon le parquet de Bruxelles, il s'agit de coups et blessures volontaires avec pour un des suspects, un mobile haineux. Un groupe d'ultras du Club de Bruges a défilé à Molenbeek, scandant des slogans racistes et causant des dégâts. Dans un magasin de bricolage de quartier, un homme de 73 ans et son fils ont été violemment agressés. Les images ont provoqué plusieurs jours de tensions à Bruxelles.

Au total, 63 personnes ont été interpellées, principalement à titre administratif. Grâce à des vidéos transmises, trois émeutiers ont pu être arrêtés lundi et présentés à un juge mardi. Ils sont soupçonnés de coups avec préméditation, une accusation grave qui suggère que les violences auraient été planifiées.

Deux suspects ont été libérés sous conditions, notamment l’interdiction d’alcool et de stade. Le troisième, déjà connu de la justice et suspecté d’un délit de haine, reste en détention. Il comparaîtra à nouveau vendredi devant la chambre du conseil.

Les avocats des trois hommes rejettent l'idée d'une attaque préméditée. "Ce n'était pas un raid organisé", affirme maître Ibrahim Uckuyulu dans HLN. "Leur métro est tombé en panne, ils ont dû se rendre au stade à pied et ont été attaqués en chemin. Les choses ont dégénéré, mais ce n’était pas prévu."

L’avocat Rutger Verhelst, qui défend le suspect toujours détenu, insiste sur le fait que son client n’a aucun lien avec la haine ou le racisme. "Il rejette toute forme de xénophobie. L’enquête le confirmera."