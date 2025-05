"Ce n'est pas en ayant trois entraîneurs qu'on favorise la stabilité" : Coosemans dénonce le vrai échec d'Anderlecht

Colin Coosemans, gardien d'Anderlecht, dresse un constat lucide sur la saison du club. Entre instabilité sur le banc et performances inégales, il appelle à plus de continuité.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, Colin Coosemans est revenu sur la saison d’Anderlecht. "On a connu une saison trop agitée avec beaucoup de hauts et de bas", explique-t-il. "Si on oublie la finale contre Bruges, on a eu une belle campagne de Coupe de Belgique et on a montré de belles choses en Europe. Mais dans le championnat, on est largement resté en dessous des attentes."

Le gardien pointe du doigt les changements répétés sur le banc comme un facteur de déséquilibre. "On a dû recommencer de zéro après un nouveau changement d'entraîneur. Cela n'a pas facilité les choses. Le club a besoin de stabilité. Ce n'est pas en ayant trois entraîneurs qu'on favorise la stabilité."

Interrogé sur le licenciement de David Hubert, Coosemans reste cohérent. "Personnellement, je ne suis pas fan de changements d'entraîneur. Le premier changement a déjà eu lieu assez tôt dans la saison. On peut discuter du niveau de jeu. Mais quand on change de coach, il s'agit toujours d'un tout nouveau départ."

Concernant une éventuelle prolongation de Besnik Hasi, le gardien adopte une position prudente : "Si cela peut créer une certaine stabilité, je dirais oui. Mais vu que le club n'a pas encore communiqué à ce sujet, je ne dois pas émettre d'avis."

"En tant que joueurs, on ne peut faire qu'une chose et c'est d'attendre ce que la direction va communiquer." Coosemans ne cherche pas la polémique, mais envoie un message clair.