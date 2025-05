Scandale en Italie : un ex-international aurait agressé des jeunes... et uriné dans le vestiaire

Un incident impliquant Nicolò Zaniolo a provoqué un vif émoi dans le football italien. Il se serait mal comporté envers des joueurs de la Roma après un match de jeunes.

Nicolò Zaniolo aurait agressé physiquement deux jeunes joueurs et uriné dans le vestiaire. Il a depuis exprimé ses regrets, mais minimise les faits. L’incident a eu lieu après un match de la Primavera, une compétition des moins de 20 ans entre la Roma et la Fiorentina. Zaniolo serait entré dans le vestiaire sans autorisation, où il se serait montré provocateur et visiblement sous influence selon l’AS Roma.

Le club affirme que Zaniolo a agressé deux joueurs : Mattia Almaviva a reçu des coups et sera écarté des terrains pendant dix jours. Marco Litti, récemment opéré de l’épaule, a été poussé et devra passer trois semaines en rééducation. "L’AS Roma condamne toute forme de violence", a déclaré fermement le club dans un communiqué officiel. "Nous comptons sur les autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées."

Zaniolo a réagi publiquement en présentant ses excuses. "Je m’excuse sincèrement", a-t-il écrit sur Instagram. "Je sais que j’ai eu tort. Je voulais simplement soutenir des jeunes joueurs affectés par la défaite." Il reconnaît avoir perdu patience après une provocation verbale.

Cependant, Zaniolo nie toute agression physique. "Je n’ai réagi que verbalement. Ce qui circule en ce moment ne reflète pas la réalité", a-t-il insisté. Il conclut son message par un appel au calme. "Je veux aller de l’avant avec humilité, en tant qu’homme et sportif."

La Fédération italienne de football (FIGC) a ouvert une enquête officielle sur l’affaire. Celle-ci pourrait avoir de lourdes conséquences pour Zaniolo, ancien grand espoir du football italien, qui compte 19 sélections en équipe nationale.