Ça bouge chez les jeunes d'Anderlecht : un talent de 18 ans tout proche des A ?

Anderlecht a renforcé son effectif avec Joël Putu Matadi. Le latéral droit de 18 ans arrive en provenance du Sporting Charleroi et a signé un contrat jusqu'en 2028 avec les Mauves.

Putu Matadi est né le 17 janvier 2007 et a effectué la majeure partie de sa formation à Genk. L’été dernier, il a rejoint Charleroi où il a joué avec les U18 et les U23.

Ce jeune arrière droit est reconnu pour ses qualités physiques : puissance, explosivité et grande endurance. À Anderlecht, il intégrera les RSCA Futures, l’équipe espoirs qui évolue en Challenger Pro League.

Putu considère son arrivée à Anderlecht comme une étape logique dans sa progression. Il cite la réputation du club et le niveau de talent chez les Futures comme raisons principales de son choix.

Ce transfert pourrait aussi avoir des conséquences en interne. Basil Vroninks, un autre arrière droit de 18 ans, a beaucoup progressé cette saison et attire de plus en plus l’attention du noyau A. Avec le possible départ de Killian Sardella, seul Ali Maamar reste actuellement à ce poste.

Le renfort chez les espoirs semble ouvrir la voie à une montée définitive de Vroninks en équipe première. Le staff d’Anderlecht le voit déjà comme un atout pour l’avenir.