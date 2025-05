Anderlecht s'est penché sur Ivan Leko et un ancien coach du Standard de Liège pour remplacer Besnik Hasi !

La probabilité que Besnik Hasi soit encore sur le banc d'Anderlecht la saison prochaine est de plus en plus grande. Cela n'a cependant pas empêché les Mauves de s'intéresser à d'autres profils. Luka Elsner et Ivan Leko ont notamment été évoqués.

Besnik Hasi ne semble finalement pas se diriger vers un départ d'Anderlecht, selon nos confrères de La DH Les Sports+. Le coach est en pole position pour rester dans la capitale bruxelloise. Le journaliste Sacha Tavolieri révèle que des noms d'entraîneurs ont été évoqués dans des débats internes. Luka Elsner est le premier. Actuellement sans club, l'ancien coach du Standard de Liège avait été licencié par le Stade de Reims en février dernier. Un autre entraîneur bien connu du championnat belge figurait également dans les petits papiers. Il s'agit de l'actuel coach des Rouches, Ivan Leko. Le Croate va bientôt quitter la Cité ardente comme nous vous l'expliquions ce mardi (voir ici), et un départ vers le club rival serait évidemment mal vu par les supporters des Rouches. Cela n'a cependant pas empêché les dirigeants bruxellois de s'intéresser à son profil. Rien de concret Les deux pistes citées ci-dessus ont bien été sur la table, mais ne sont jamais devenues concrètes pour le moment. Anderlecht semble préférer jouer la carte de la stabilité en conservant Besnik Hasi. Arrivé en terre bruxelloise le 20 mars dernier, le natif de Gjakovë a pu disputer la finale de la Coupe de Belgique et les Champions' Playoffs avec les Mauves. Malheureusement pour lui et ses joueurs, les résultats positifs n'étaient pas au beau fixe. Le club croit cependant encore en ses qualités de tacticien et souhaite lui faire confiance en vue de la saison prochaine.