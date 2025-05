Un mercato qui démarre fort : l'Union enregistre son premier départ !

Quelques mois suffisent pour qu’un joueur trouve enfin sa place, que le public l’adopte et que le club en redemande. C’est exactement ce qui vient de se passer pour Elton Kabangu.

Le Belge, arrivé à l’Union Saint-Gilloise en 2023 en provenance de Willem II, n’avait jamais vraiment eu sa chance à Bruxelles. Mais depuis janvier, un autre maillot lui colle beaucoup mieux à la peau : celui des Hearts, en Écosse.

Kabangu s’est révélé à Édimbourg, alignant 8 buts et 2 passes décisives en seulement 18 matchs. Dynamique, décisif, il a vite séduit les supporters et convaincu les dirigeants qu’il fallait miser sur lui.

C’est désormais chose faite. L'Union a officialisé le départ sur ses réseaux sociaux : Kabangu part et il s’engage jusqu’en 2028. Une belle récompense pour celui qui cherchait juste du temps de jeu il y a quelques mois.

All the best, Elton! 💛💙



Heart of Midlothian FC activates the option in Kabangu's loan contract and permanently signs the striker. pic.twitter.com/3h8SyQ0F8B