La vraie révélation du titre de l'Union ? Un ex-Diable Rouge qui a tout changé en coulisses

Championne de Belgique après un parcours exceptionnel en Play-Offs, l'Union doit aussi son succès à Kevin Mirallas.

Depuis dimanche, l’Union Saint-Gilloise est championne de Belgique au terme d’un parcours historique en Play-Offs : 28 points sur 30. Une performance XXL, portée par une équipe soudée et par un homme qu’on n’attendait pas forcément à ce poste.

Dans Het Laatste Nieuws, Marc Degryse a tenu à souligner un nom clé dans l’ombre du succès : "Ce titre est aussi en partie celui de l'entraîneur des attaquants Kevin Mirallas." Depuis son arrivée pour épauler Sebastien Pocognoli, il a fait exploser la confiance des buteurs.

Mirallas a su parler aux attaquants. Il connaît la pression, les attentes et les trous d’air. Il a mis son expérience au service du groupe et ça s’est vu sur le terrain. Moins de doutes, plus d’instinct et des filets qui tremblent match après match.

Degryse parle d’un "chaînon manquant". La direction a fait le bon pari, il fallait quelqu’un comme lui pour révéler ce que les stats ne disent pas.

Aujourd’hui, l’Union est au sommet. Et dans les coulisses de ce triomphe, Mirallas a laissé sa marque. Pas comme star, mais comme guide.