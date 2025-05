Scandale au Luxembourg : une légende du Standard tape du poing sur la table

Gerson Rodrigues, malgré sa condamnation, est repris en sélection. L'ancien coach Guy Hellers réagit vivement.

Condamné à 18 mois de prison avec sursis pour violences domestiques, Gerson Rodrigues fait pourtant partie de la liste de Luc Holtz pour les matchs face à la Slovénie et l’Irlande. Une décision qui fait polémique dans tout le football luxembourgeois.

Relayé par journal Le Quotidien, la fédération luxembourgeoise (FLF) garde le silence. Aucune explication publique, aucun débat, comme si la situation n’existait pas. Et pendant que le sélectionneur annonçait sa liste, la FLF signait un nouveau contrat de sponsoring avec Orange.

Dans les clubs, ça grince fort. Certains présidents parlent d’un signal catastrophique. D’autres pointent une incohérence totale entre les valeurs que le football prétend défendre et les choix posés.

Mais c’est Guy Hellers, figure du Standard, qui a frappé le plus fort : "J’exige que Rodrigues ne représente plus jamais le Luxembourg et que le président de la FLF démissionne. Je suis choqué."

Dans deux semaines, les Luxembourgeois seront sur le terrain. Mais dans l’opinion, une question reste : comment défendre les couleurs d’un pays quand on a été condamné pour des faits aussi graves ?