Un entraîneur wallon champion de Belgique ? Sébastien Pocognoli rejoint d'illustres...Liégeois dans un cercle très fermé

Sébastien Pocognoli et l'Union Saint-Gilloise sont allés au bout de leur effort avec ce titre de champion de Belgique. Voir un entraîneur wallon être sacré de la sorte n'est pas monnaie courante.

En permettant à l'Union Saint-Gilloise de remporter son premier titre de champion de Belgique depuis 90 ans, Sébastien Pocognoli est rentré dans l'Histoire par la grande porte. Sa première saison au Parc Duden est remarquable à plus d'un titre. A 37 ans et 297 jours, Poco est ainsi également devenu le troisième entraîneur le plus jeune à remporter le championnat belge derrière Arie Haan (37 ans et 171 jours en 1986) et Harry Game (33 ans et 227 jours en 1957).

L'ancien Diable Rouge fait également partie du cercle très fermé des entraîneurs wallons à avoir soulevé le trophée le plus convoité du pays. Figurant dans le palmarès grâce à ses succès avec le Club de Bruges (2016) et le Standard (2008), Michel Preud'Homme est évidemment l'autre nom marquant de la liste.

Et pour le reste ? Entre les entraîneurs étrangers, issus du nord du pays ou de Bruxelles, il faut remonter bien loin dans le temps pour trouver trace du dernier coach à l'accent chantant de Wallonie victorieux en fin de saison. Un flashback qui nous mène dans les années '50.

Comme Pocognoli (né à Seraing) et Preud'Homme (Ougrée), Jean Loos nous vient de la principauté liégeoise. Et c'est au RFC Liège qu'il vit ses heures de gloire. Il mène les Sang et Marine au titre en 1952 et récidive la saison suivante. A l'époque, l'équipe accueille plus de 39 000 spectateurs à Rocour (qui ne s'écrivait pas encore avec son 't' final d'aujourd'hui) pour ce qui reste son dernier titre, remporté à l'issue d'une dernière victoire 3-1 contre Anderlecht.

La région liégeoise, terreau fertile pour les entraîneurs

Il demeure donc toujours aujourd'hui le seul entraîneur du sud du pays à remporter deux titres consécutifs. Un inévitable parfum de nostalgie revient à l'heure d'évoquer les stars de l'équipe comme Paul Anoul, Paul Deschamps, José Moes ou encore la panthère noire Louis Carré.

Enfant d'Outremeuse, Jean Loos renseigne plusieurs vies. Celle de résistant durant la Seconde Guerre mondiale, lui valant d'être décoré de la Croix de Guerre et de la Croix des Évadés. Celle d'entraîneur à succès, déjà évoquée, mais aussi celle de comédien invétéré. Régulièrement actif au Trocadero, Loos a porté haut les couleurs du théâtre wallon. Tout cela lui a d'ailleurs valu le Prix du Mérite Wallon en 2003, deux ans avant sa disparition. Verrons-nous Sébastien Pocognoli lui succéder sur les planches dans quelques années ? Sa première pièce vire en tout cas au succès populaire et n'a pour l'heure rien d'une tragédie.