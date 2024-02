Coup de tonnerre en vue à Bruges : Ronny Deila n'a plus le droit à l'erreur !

Après sa défaite contre le Sporting d'Anderlecht, le Club de Bruges compte autant de points de retard sur l'Union que... de points d'avance sur le Sporting Charleroi. En Venise du Nord, les jours de Ronny Deila seraient déjà comptés.

La pression se veut de plus en plus forte sur Ronny Deila, après la défaite du Club de Bruges contre le Sporting d'Anderlecht. Les Blauw & Zwart comptent désormais douze longueurs de retard sur les Mauves, et vingt sur l'Union.

Vingt, c'est aussi le nombre de points qui séparent le FC Bruges... du Sporting Charleroi, treizième et bien parti pour jouer les play-downs. Trois journées avant la fin de la phase classique, le Club n'a que deux unités de plus que Gand, septième, et n'est pas encore sûr de prendre part à la course au titre.

Même si Deila parvient à qualifier Bruges pour les Play-Offs 1, l'objectif de se battre pour le titre paraîtrait presque impossible, tant la différence entre les prestations brugeoises et celles des deux clubs bruxellois qui dominent le classement est importante.

Ronny Deila limogé en cas d'élimination à l'Union ?

Au Jan Breydel, le conseil d'administration commence à se poser de sérieuses questions. Selon le Nieuwsblad, la mauvaise gestion du mercato hivernal est pointée du doigt, mais la plupart des reproches seraient faits à Ronny Deila.

Plusieurs spéculations émanent sur un possible licenciement du Norvégien. Toujours selon le quotidien du nord du pays, une élimination en demi-finale de Coupe de Belgique par l'Union Saint-Gilloise, mercredi, pourrait lui être fatale. Il y est ajouté, toutefois, que le timing refroidirait un petit peu la direction du Club, consciente que changer d'entraîneur si près du sprint final, tant belge qu'européen, est risqué.

On se rappelle cependant que, l'année dernière, Scott Parker avait été démis de ses fonctions au début du mois de mars. Pourtant présente il y a peu, la stabilité semble avoir quitté le Club de Bruges.