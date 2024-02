Quand rien ne va.....

Déjà très mal en point, le Sporting de Charleroi va devoir tenter de prendre des points à Westerlo...dans des pions défensifs.

Le Sporting de Charleroi a du mal à trouver le chemin des filets, mais a aussi toutes les peines du monde pour garder le zéro derrière. Ce vendredi, ce n'est pas une mais deux tuiles qui sont tombées sur la tête de Mazzù.

Titulaire, Van Cleemput a en effet dû céder sa place en première période. Lui qui a raté pas mal de matches ces deux dernières années va une nouvelle fois rester sur la touche. Pire... son remplaçant, Knezevic, s'est lui aussi blessé en seconde période.

Sans faire injure aux joueurs qui sont montés ensuite, dont Boukamir, la perte de ces deux joueurs est capitale dans la course au maintien. Non seulement pour prendre des points dans le premier tour, mais aussi pour en prendre lors des play-downs. Avec les retour au milieu de terrain, Damien Marcq, va certainement devoir dépanner et sauver l'avenir d'un club...donc il n'est plus la priorité. Heureusement que le garçon a de la mentalité.