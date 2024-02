Anderlecht toujours numéro 1 dans cette catégorie, le RWDM proche de la catastrophe

La licence jeunes est une obligation pour beaucoup de clubs puisqu'elle permet d'avoir des équipes U23 et U21. Si la plupart des équipes sont bien cotées, le RWDM peut trembler.

Chaque année, la Pro League attribue la licence jeunes aux différents clubs si ceux-ci parviennent à atteindre un certain score basé sur de multiples critères à remplir.

Parmi ceux-ci, on retrouve le budget alloué, les infrastructures, le nombre d’entraîneurs diplômés dans l’académie ou encore la transition des jeunes vers l’équipe première.

Les U23 et U21 du RWDM supprimés

Le score minimum à atteindre est de 106 et parmi les meilleurs élèves, on retrouve des clubs comme le Sporting d'Anderlecht (458,5), le Club Bruges (454) ou encore Genk (414,65). Standard (340,5) et Charleroi (283) sont dans le top 10 des meilleurs clubs.

Comme le révèle la Dernière Heure, le RWDM, de son côté, est très loin du score minimum puisque le club n'obtient à l'heure actuelle que 53,50 points sur les 106 nécessaires.

Quelles conséquences pour les Molenbeekois s'ils ne parviennent pas à atteindre le minimum ? Toujours selon la même source, le club devra supprimer ses équipes U23 et U21 la saison prochaine en cas de sanction ! Une des raisons ? Des coachs, coordinateurs des jeunes et le chef du recrutement de l'académie n'auraient pas de diplôme.

Si cela venait à se confirmer, ce serait une mauvaise nouvelle de plus pour un club qui vit une crise sportive cette saison après avoir accédé à l'élite belge.