Comme à Molenbeek ! Coup de pression sur Vincent Euvrard et son noyau par les supporters de Zulte Waregem

Le 'South Lane Crew', noyau dur des supporters de Zulte Waregem, s'en est pris à Vincent Euvrard et son noyau après la défaite aux Francs-Borains. La situation est tendue au Gaverbeek.

"Après le désastre aux Francs-Borains, nous nous sommes vus obligés d'attendre le retour du bus des joueurs à Waregem", écrit ainsi le groupe de supporters sur Facebook. "Ce fut une discussion en face-à-face, d'homme à homme, lors de laquelle tout le groupe de joueurs et le staff a écouté ce qu'étaient nos attentes et nos valeurs".

Un communiqué un peu surréaliste, qui rappelle ce qui a pu se passer il y a peu au RWDM. Les ultras continuent : "Euvrard a été rappelé à ses devoirs en tant que coach d'Essevee et nous lui avons conseillé de parler moins et de s'en remettre aux bases du football", lit-on, avec un peu de stupéfaction tout de même. "Nous leur avons également rappelé que les joueurs et le staff sont de passage mais que nous, supporters, sommes le cœur battant de ce club et avons le droit d'exprimer notre mécontentement".

Le South Lane Crew conclut : "La discussion s'est terminée sur le constat que 85% d'entre eux n'étaient pas dignes de porter notre blason et de jouer pour notre club. Vendredi, en tant que supporters, nous serons présent au rendez-vous. Il s'agit de pousser notre club vers la victoire. La perte de points n'est pas acceptée et aura des conséquences, les joueurs et le staff en sont conscients. La conversation a été dure mais avec respect. L'intégrité physique de personne n'a été menacée". Tout va bien, alors...