La Premier League est aux pieds d'un joueur de Bruges, et ce n'est pas Antonio Nusa... ni Skov Olsen !

Le Club de Bruges a déjà finalisé la vente d'Igor Thiago à Brentford pour 37M€ et devrait encore vendre Nusa et Skov Olsen cet été. Mais c'est un joueur moins attendu qui devrait faire ses valises le premier, et pas pour n'importe quelle destination.

Pour Antonio Nusa, le Club de Bruges devrait récolter un montant avoisinant celui perçu pour Igor Thiago, qui rejoindra Brentford en fin de saison contre 37 millions d'euros. Chelsea, Newcastle, Manchester United et Tottenham seraient toujours intéressés par le Norvégien, qui devait initialement rejoindre les Bees de Brentford. Dans le cas des Spurs, la Venise du Nord semble être un endroit agréable pour faire ses emplettes, puisque Andreas Skov Olsen serait aussi sur la liste des Londoniens. Inutile de vous faire un dessin, la trésorerie des Blauw & Zwart se frotte les mains. Raphael Onyedika, le prochain Brugeois à rejoindre la Premier League ? Or, selon le média anglais HITC, c'est un autre joueur du Club de Bruges qui pourrait rejoindre la Premier League en premier. Everton et Nottingham Forest seraient très intéressés par Raphael Onyedika, pour remplacer leurs Diables Rouges. Amadou Onana devait quitter les Toffees et est notamment suivi par le FC Barcelone, tandis qu'Orel Mangala a rejoint Lyon en fin de mercato. Ce n'est pas tout. Selon la même source, Crystal Palace, Leicester et... Brentford, tiens tiens, suivraient également le dossier. Estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, le Nigérian de 22 ans pourrait coûter le double ! "Plus de 13 millions de livres", selon le média anglais, soit 15 millions d'euros. Galatasaray aurait vu son offre rejetée au mois de janvier.