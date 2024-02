Le RWDM en grande difficulté : le club molenbeekois pourrait perdre ses équipes de jeunes

La Dernière Heure révèle ce mercredi que le RWDM est en effet terriblement à la traîne en ce qui concerne la formation. La licence jeunes, qui est allouée chaque année aux clubs belges sur base de leur travail en termes de formation, pourrait bien ne pas revenir aux Molenbeekois la saison prochaine.

Le barème à atteindre, calculé sur base des budgets alloués, des diplômes des formateurs, des infrastructures en place ou encore du nombre de jeunes qui passent en équipe première, est de 106. Le RWDM est actuellement à 53,50, soit nettement insuffisant.

En Belgique, seuls les Francs-Borains et le Patro Eisden font moins bien que le RWDM. Si la licence n'est pas délivrée, le club perdra ses équipes U21 et U23 à partir de la saison prochaine.

👶 Best ranked youth teams

ℹ️ by average position in the U13-U18 leagues (23/24)



🥇 Anderlecht

🥈 Club Brugge

🥉 Standard

4⃣ Genk

5⃣ Antwerp

6⃣ Gent



* best ranked ≠ best youth setup, you'd need to combine with other stats like # of ex-academy players playing pro football pic.twitter.com/NjoV5MiWYE