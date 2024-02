Un ancien joueur de l'Union galère après son transfert : "J'ai peut-être un problème d'adaptation"

L'hiver aura été long et surtout compliqué pour Yorbe Vertessen. Transféré du PSV à l'Union Berlin, il n'a pas encore trouvé sa place dans l'effectif.

En manque de temps de jeu du côté du PSV Eindhoven, Yorbe Vertessen a pris une décision radicale pour sa carrière cet hiver et a décidé de quitter le club pour rejoindre l'Union Berlin.

Un transfert qui a coûté près de cinq millions d'euros au club de la capitale allemande mais qu'il ne semble pas vraiment rentabiliser depuis son arrivée. En effet, en cinq rencontres de Bundesliga, il n'a été qu'une seule fois titulaire et n'a obtenu que 135 minutes de temps de jeu (dont 75 pour son premier match comme titulaire).

Vertessen déçu de ne pas jouer

Dans une interview accordée au quotidien allemand Kicker, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise évoque son arrivée en Allemagne : "Je me sens bien à l'Union (Berlin), même si j'ai peut-être un peu plus de problèmes d'adaptation que d'autres. Je suis venu ici pour jouer plus qu'à Eindhoven. Le fait que cela n'ait pas fonctionné au début n'a pas été un problème pour moi".

Mais le jeune Diablotin s'est fixé un objectif et veut avancer : "Maintenant, il est temps d'obtenir plus de minutes et d'être dans le onze de départ. Nous verrons ce que l'entraîneur décidera, mais je veux simplement aider l'équipe. Je suis un peu déçu de ne pas jouer plus".

A l'heure actuelle, l'Union Berlin est 14e de Bundesliga et lutte pour son maintien puisque le club n'a que huit points d'avance sur Cologne, première équipe en zone rouge.