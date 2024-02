Bombe sur le format de la compétition : le FC Bruges (et d'autres grands clubs) veulent des changements, mais est-ce une bonne idée ?

En 2025, il faudra attribuer à nouveau les droits TV. Par conséquent, il sera également possible de réfléchir à nouveau au format de la compétition. Bob Madou du Club de Bruges a lancé le débat, mais depuis un certain temps déjà, des voix s'élèvent pour envisager différents changements.

Avec l'attribution des droits TV pour la saison 2025-2026, les prochains mois vont être importants pour notre football belge. Ici et là, des voix s'élèvent pour profiter de ces nouvelles discussions pour modifier, à nouveau, le format de la compétition, en diminuant notamment le nombre d'équipes en D1A.

Actuellement, il y a seize équipes. En comptant la phase classique et les Play-Offs, cela fait 40 matchs. Y ajouter un long parcours en Coupe de Belgique et en Coupe d'Europe devient compliqué.

La Pro League, un championnat trop long ?

Bob Madou (PDG du Club de Bruges) a évoqué, dans une interview accordée à Sporza, une surcharge de matches. Selon lui, avant le Nouvel An, il faut choisir entre le championnat et les poules européennes. Après le Nouvel An, entre un long parcours en Europe et les play-offs. Toujours d'après lui, la division des points devrait également être revue.

Cela pourrait entraîner quelques changements importants dans le format de la compétition. Plusieurs grands clubs continuent de soutenir le système avec quatorze équipes. Rendre la compétition moins lourde en réduisant le nombre de matches ? Cela ferait en sorte que, même avec des play-offs à six équipes, il faudrait disputer 36 matches au lieu de 40.

Vers un nouveau changement de format en Pro League ?

Une compétition avec douze équipes et 32 matches pourrait aussi fonctionner, mais la question est de savoir comment cela sera accepté par les petits clubs. En 2012, 2014, 2020 et 2022, des plans ont aussi été élaborés pour passer à un système comprenant 12 équipes en D1A et 12 en D1B, voire un système avec trois fois huit équipes, avec ou sans système de play-offs.

Aucun de ces plans n'a abouti. Il est indéniable que cette année encore pourrait être une saison très chargée pour l'Union SG ou le Club Bruges. Les Unionistes pourraient disputer jusqu'à 63 matchs cette saison, en cas de finale de Conference League !

Les années précédentes, Hein Vanhaezebrouck s'était déjà exprimé sur cette question : "À part Manchester City, nous sommes l'équipe qui a joué le plus de matchs cette saison", déclarait-il encore l'année dernière. Une chose est sûre, les discussions ne font que commencer.