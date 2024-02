Bruges et Deila, stop ou encore ? En trois petites semaines, le Club pourrait tout perdre...

Battu sur la pelouse de l'Union, le Club de Bruges est éliminé en demi-finales de la Coupe de Belgique. Les Blauw & Zwart, qui n'ont que deux longueurs d'avance sur la septième place, sont à un moment charnière de leur saison.

L'Union l'a fait. Pour la première fois en 110 ans, les Unionistes se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique, en remontant le Club de Bruges. Menés 2-0 en Venise du Nord, les joueurs de Blessin ont renversé la vapeur et ont signé l'une des plus belles qualifications en finale de l'histoire récente de la compétition.

Pour le Club et Deila, c'est la soupe à la grimace. Au Jan Breydel, la tête de l'entraîneur norvégien est demandée, et cela ne date pas d'hier soir. Le "Ronny roar" et Bruges, ça n'a jamais vraiment collé.

Encore en lice dans les trois compétitions il y a 24 heures, le Club pourrait... tout perdre, en trois petites semaines. Virer Deila maintenant, est-ce le moment ? Scott Parker avait été limogé au début du mois de mars, la saison dernière, après des défaites 5-1 à Benfica et 3-0 à Ostende.

Les Blauw & Zwart étaient quatrièmes, avec une longueur d'avance sur La Gantoise et le Standard. L'Antwerp avait 11 points d'avance, l'Union 13 et Genk... 20, le même écart qui existe aujourd'hui entre le FC Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

© photonews

Bruges au moment charnière de sa saison

Le Club de Bruges est dans le moment charnière de sa saison. Éliminées de la Coupe de Belgique, les Gazelles affronteront un concurrent particulièrement direct, dimanche : le Racing Genk. En cas de victoire, les Limbourgeois pourraient devancer les Brugeois au classement, et ainsi mettre une grosse pression sur une équipe qui serait, à en croire la presse néerlandophone ce jeudi, toujours sous les ordres de Deila.

Ensuite, vient la Coupe d'Europe. Le FCB ne s'est jamais caché, faire un gros parcours en Conference League est un objectif. Et, contre une équipe de Molde en pleine inter-saison qui doit compter sur les matchs amicaux pour garder le rythme, la tâche semble jouable. Mais à quel prix ? L'objectif numéro 1 reste les Play-Offs 1, prendre le risque de les manquer pourrait faire frissonner. L'idée de "balancer" la Coupe d'Europe aussi, toutefois.

Après le déplacement en Norvège, suivra la réception de Louvain. Une rencontre dans laquelle Bruges ne peut pas se louper. Après le match retour, le 14 mars, les Blauw & Zwart termineront leur phase classique par un déplacement périlleux, contre un Saint-Trond qui n'est pas encore mathématiquement éliminé de la course au top 6, mais qui jouera, probablement, une rencontre de "gala" en étant assuré des Europe Play-Offs.

Ronny Deila quittera-t-il le Club de Bruges avant la fin de saison ?

Cette fin de phase classique, elle n'est pas facile pour le Club. Même si la rencontre face à OHL pourrait ressembler une évidence, les Louvanistes joueront leur survie et seront prêts à tout pour accrocher un résultat contre une équipe qui pourrait s'impatienter, se frustrer, voire perdre ses moyens si le résultat ne tourne pas en faveur.

Mais avant ça, une grande question. Cette fin de phase classique, cette fin de saison, faut-il la faire avant ou sans Ronny Deila ? Prendre la décision de virer un entraîneur à l'aube de cette période clé semble risquée, mais peut-être qu'un électrochoc et de nouvelles méthodes pourraient permettre au noyau Brugeois de relever la tête, dans l'une des périodes les plus incertaines du club sur les dix dernières années.