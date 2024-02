"Scott Parker était un meilleur coach que Ronny Deila": les supporters et analystes du nord du pays ont la dent dure !

Rien ne va plus au Club de Bruges. Depuis le partage 3-3 contre Courtrai, la défaite contre l'Antwerp et désormais la courte défaite en dernière minute contre le RSC Anderlecht, c'est la soupe à la grimace, notamment dans les bureaux du Jan Breydel. Le 4/12 du FC Bruges laisse même craindre... la sortie du top 6, ce qui serait une véritable catastrophe.

Ce mercredi, Ronny Deila joue peut-être bien sa tête sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (lire ici), avant même le retour de l'Europe. On parle déjà d'ultimatum pour Deila, alors que le Club joue sur trois fronts. Et au nord du pays, les critiques fusent : "C'est inacceptable qu'avec un tel noyau, Bruges compte 20 (!) points de retard sur l'Union. Ne pas gagner la moitié de vos matchs, avec un tel noyau ? Il y a assez de qualité", déclare ainsi l'un des analystes phares de Flandre, Peter Vandenbempt, dans Extra Time.

Un autre observateur, ancien joueur pour sa part, va plus loin : pour Jan Ceulemans, ce sera la fin pour Ronny Deila en cas d'élimination ce mercredi. Quant aux supporters, ils se lâchent, comme vous pouvez le lire ci-dessous. L'un d'entre eux assène : "Scott Parker était un meilleur entraîneur que Ronny Deila". C'est certainement pousser le bouchon un peu loin, mais une chose est sûre : il y a péril en la demeure à Bruges !

@ClubBrugge @efrajuarez #RonnyDeila

Stop with the 3/5/2 composition at the end of the match please... Too many goals conceded against Antwerp, Kortrijk, Union, Anderlecht etc... while we had the match in hand!