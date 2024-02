Anderlecht pas encore en D1, le "RWDM" champion : l'Union Saint-Gilloise en finale de Coupe, c'était une autre époque !

L'Union Saint-Gilloise a atteint la finale de la Coupe de Belgique pour la première fois depuis... 1914. Un chiffre fou, et un bref regard suffit à comprendre à quel point notre football a changé depuis !

C'était au temps où Bruxelles brusselait : Jacques Brel, auteur de ces célèbres lignes, n'est pourtant né qu'en 1929 soit... 15 ans après la dernière finale de l'Union Saint-Gilloise, en 1914. Mais on peut dire qu'à cette époque lointaine, le football bruxellois "brusselait" et dominait le pays. Car en plus de l'Union, qui allait remporter la Coupe, c'était son grand rival le Daring qui allait remporter le titre national au terme de la saison 1913-1914. Le RWDM de l'époque, en quelque sorte, dont l'actuel se revendique même s'il n'en est pas le successeur direct.

Les autres clubs bruxellois en D1 à l'époque sont de vrais reliquats : le Léopold et le Racing de Bruxelles. Et le Sporting d'Anderlecht, me direz-vous ? Hé bien, le club existait déjà - il a été fondé en 1908 - mais n'avait encore jamais évolué en D1 belge. Le club du légendaire Théo Verbeeck, joueur à l'époque, était alors en Promotion, l'équivalent de la D2, et ne monterait en D1 qu'en 1921 !

Constant Vanden Stock n'était même pas né...

Quelques autres faits marquants de cette année 1914, en Belgique comme ailleurs ? La naissance le 8 février d'un certain Luc Varenne, futur commentateur de légende. Mais aussi celle... de Constant Vanden Stock le 13 juin. L'année 1914, c'est bien sûr aussi celle de la Première Guerre Mondiale : quand l'USG remporte sa dernière Coupe de Belgique, Gavrilo Princip n'a pas encore abattu l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, mettant en branle le grand jeu des nations.

La dernière fois que l'Union atteignait une finale de Coupe de Belgique, les empires russe, austro-hongrois et ottoman existaient encore ; le Congo était Belge, et Albert Ier était Roi. Aux Etats-Unis, Woodrow Wilson était président, tandis qu'Elisabeth II n'était pas encore née en Grande-Bretagne (elle verrait le jour en 1926). Un autre monde. Cette année, l'USG veut donc confirmer le retour du club au premier plan dans l'ère moderne de notre football...