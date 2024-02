L'Antwerp écrase Ostende et affrontera l'Union en finale de la Coupe de Belgique

Après le match nul à l'aller (1-1), l'Antwerp accueillait Ostende ce jeudi soir au Bosuil dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe de Belgique.

L'Antwerp s'est montré très rapidement l'équipe la plus dangereuse. Ostende a souffert lors du premier quart d'heure, mais sans encaisser. Le Great Old a marqué dès la 16e minute. Ilenikhena a marqué le but du 1-0 sur corner.

A peine Ostende a-t-il eu le temps de respirer un peu, que l'Antwerp a marqué le 2-0. Sur un coup franc d'Ondrejka, c'est Van Den Bosch qui a fait 2-0 (26e).

L'Antwerp qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique

Mené de deux buts à la mi-temps, Ostende tentera de changer la donne. Sans succès. Les Côtiers se sont heurtés à une équipe de l'Antwerp qui a bien géré son match.

A la 88e, Ilenikhena fera même 3-0 afin de confirmer la qualification des Anversois. Pour la deuxième année d'affilée, l'Antwerp est en finale de la Coupe et affrontera l'Union Saint-Gilloise.