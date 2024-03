Il ne reste plus qu'un obstacle sur la route de l'ogre unioniste

L'Union Saint-Gilloise joue encore sur trois tableaux cette saison. En finale de la Coupe, elle affrontera le tenant du titre avec comme objectif de décrocher un trophée dont le dernier remonte à 1914.

Le 30 avril dernier, l'Antwerp s'offrait la Coupe de Belgique et quelques semaines plus tard s'envolait pour un doublé historique qui restera longtemps dans les mémoires. Ce jeudi, le Great Old a validé son ticket pour une deuxième finale consécutive avec, sans aucun doute, l'objectif de garder son précieux trophée.

Mais face à eux se dresse une équipe qui n'en finit plus d'enchaîner les succès et qui semble surtout inarrêtable, que ce soit en championnat ou en Coupe.

Finale de la Coupe le 9 mai

L'Union Saint-Gilloise est probablement l'équipe la plus en vogue de toute la saison et les objectifs sont clairs du côté du stade Marien : "On ne calculera pas, on joue encore sur tous les tableaux", a lancé Cameron Puertas après la qualification arrachée face au Club Bruges.

Avec une finale programmée le 9 mai prochain au stade Roi Baudouin, reste aussi à voir quelle équipe arrivera avec la meilleure dynamique alors que les Champions Playoffs seront lancés.

L'Union aura également à coeur de prendre sa revanche sur l'Antwerp qui aura été son bourreau la saison dernière en demi-finale de la Coupe (élimination aux tirs au but).

Antwerp-Union pour terminer la saison

Après son match face au Club, l'USG a en tout cas montré qu'elle avait toutes les cartes en main pour s'offrir un trophée qu'elle attend depuis 110 ans (la dernière Coupe de Belgique remonte à 1914 après une victoire face au Club Bruges) et elle aura même droit à un "match test" puisque les deux équipes s'affrontent une dernière fois en phase classique.

Le 17 mars prochain, les hommes d'Alexander Blessin auront rendez-vous au Bosuil dans le cadre de la dernière journée avant les Playoffs. La dernière confrontation avait débouché sur un partage (2-2) comme en mai dernier lors des derniers Champions Playoffs (1-1).