Ronny Deila montre les crocs : "Je veux rester au Club de Bruges et me battre"

Le Club de Bruges est en crise. Le premier responsable désigné est comme bien souvent le coach, Ronny Deila.

Ce dimanche, le Club de Bruges affronte le KRC Genk. Une question apparait alors en toile de fond : en cas de défaite, Ronny Deila se verra-t-il indiquer la sortie ? Présent ce vendredi en conférence de presse, le coach norvégien a assuré vouloir redresser la barre chez les Blauw en Zwart. "L’Union est une répétition de ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Mais c'est totalement ma responsabilité. Les résultats doivent être meilleurs et cela doit changer", a déclaré Deila.

"Il faut aussi rester honnête : tout n’est pas mauvais. Nous ne sommes juste pas assez efficaces autour des buts. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons marquer et garder la clean sheet. C'est pourquoi nous devons garder la confiance. Il s'agit de petits détails et de tout donner pendant l'entraînement."

Ronny Deila déclare vouloir rester au Club de Bruges

Deila avait également une pensée pour les supporters. Il assure que la situation peut s'arranger. "Je comprends que c'est extrêmement frustrant pour eux. Mais nous allons nous battre. Je vois un groupe qui veut se lever. La volonté est là, mais les résultats ne sont tout simplement pas suffisants. Nous devons devenir plus exigeants les uns envers les autres. L'élimination en Coupe a été une énorme déception, mais la saison n'est pas encore terminée. Nous sommes troisièmes et sommes toujours en Europe. Notre premier objectif doit désormais de terminer la saison européen."

Le Norvégien a ensuite répondu aux questions relatives à son avenir au Club de Bruges. "Je veux rester ici, je veux me battre. La première année dans un nouveau club n’est jamais facile. Les gens s’améliorent après les moments difficiles. Il n’y a pas eu de discussion particulière avec la direction. Juste les choses normales. Bien sûr, ils voient aussi ce qui va bien et ce qui ne va pas très bien. Les critiques? Je m'en fiche. La seule chose qui m'empêche de dormir, c'est le résultat de dimanche. Nous voulons absolument gagner et obtenir ces trois points. Nous avons cela entre nos mains, et non ce que pense le monde extérieur."