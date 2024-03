"Avec ce public, je ne peux pas refuser" : Didier Lamkel Ze ouvre la porte au Standard...et à Anderlecht

Voilà plus d'un an que Didier Lamkel Ze n'a plus foulé les terrains de Pro League. Mais il n'a pas dit adieu à notre championnat pour autant.

Prêté au FC Metz par Hatayaspor (avec option d'achat), Didier Lamkel Ze continue de changer de clubs à une vitesse impressionnante. Et cela ne pourrait pas s'arrêter là. Interrogé par Eleven, l'attaquant camerounais confirme ne pas exclure un retour en Belgique : "Je ne peux pas fermer la porte au championnat belge". Lamkel Ze est ainsi revenu sur la possibilité de signer au Standard : "En Belgique, je ne peux pas refuser le Standard. C'est l'un des plus grands clubs. Avec ce public, je ne peux pas refuser le Standard. C'est pour ça que quand je suis revenu de Metz en 2022, dès qu'on m'a dit qu'il y avait le Standard, nous sommes allés discuter et j'ai donné mon accord". Mais le deal n'a pas abouti suite à la décision finale des dirigeants liégeois. Cela vaudra-t-il à Didier Lamkel Ze de signer dans un autre club belge dans les mois à venir : il concède qu'il ne reviendra que pour jouer avec une équipe de haut de tableau : "Anderlecht, je ne sais pas, parce que j'étais là-bas quand j'étais plus jeune (il y a passé des tests à 15 ans NDLA)...Le Standard, Anderlecht, pourquoi pas Genk" se reprend-il. Le message est passé, reste à savoir s'il trouvera un écho parmi les clubs visés. 🗣️ | “Standard, Anderlecht ou pourquoi pas Genk.” - Didier Lamkel Zé a visiblement déjà songé à retourner en Belgique. 🔙🇧🇪 pic.twitter.com/KfZLV6fGvD — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 1, 2024