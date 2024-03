La direction du FC Liège s'oppose à la Pro League et pose un geste fort en soutien à ses supporters

Il n'y aura pas de supporters du RFC Liège ce samedi soir à Lommel, suite à une sanction de la Pro League. La direction liégeoise, mécontente de cette décision, a décidé de boycotter le déplacement elle aussi.

Le FC Liège ira ce soir à Lommel avec une délégation fort limitée. On savait déjà que ce serait sans supporters : suite aux débordements de samedi dernier lors du derby face au SL 16, la Pro League a été très sévère et a infligé une sanction de 3 matchs sans supporters lors de ses trois prochains déplacements (à Lommel, au Lierse et aux Francs-Borains).

Face au SL 16, des supporters avaient jeté des gobelets sur Mathieu Epolo, portier du Standard. La rencontre avait été interrompue pendant 15 minutes. Un comportement que condamne le club, mais une sanction excessive, selon la direction. "Cette sanction punit les fidèles supporters qui se déplacent lors de chaque rencontre à l'extérieur", lit-on dans le communiqué du club. Qui plus est, les événements sanctionnés ont eu lieu... à domicile, et pas à l'extérieur.

Plus étonnant : cette sanction s'applique également aux familles des joueurs et des membres du staff, qui reçoivent habituellement 40 places. "Trop, c’est trop. Par solidarité avec ses supporters et les familles des joueurs, la direction du club n’enverra aucun représentant lors des déplacements à Lommel, au Lierse et aux Francs Borains", conclut le FC Liège.