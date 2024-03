Comme on se retrouve ! De retour à Sclessin après avoir éconduit le Standard, il ne regrette pas son choix

Ce soir, Pieter Gerkens se déplace au Standard avec La Gantoise. Il aurait toutefois pu disputer cette rencontre dans l'autre camp.

Pieter Gerkens ne sera jamais le joueur qui fait le plus rêver les supporters. Pourtant, son sens de l'infiltration et son travail entre les lignes en font une valeur sûre de notre championnat. Après Genk, Saint-Trond, Anderlecht et l'Antwerp, c'est à Gand qu'il a posé ses valises l'été dernier. Depuis les nombreux départs hivernaux, il y est même devenu titulaire, débutant les sept derniers matchs de championnat.

Il y a quelques mois, le Standard a également tenté de le faire venir. Des négociations ont même eu lieu mais le principal intéressé explique dans Sud Presse que deux raisons l'ont poussé à préférer l'offre gantoise : "Tout d'abord, Gand m'a proposé un contrat de quatre ans. D'autre part, les négociations avec le Standard se sont faites par l'intermédiaire de Ronny Deila, mais il est parti au moment où je devais faire mon choix".

Pieter Gerkens explique ainsi son choix par une volonté de stabilité : "A La Gantoise, je connaissais déjà Hein Vanhaezebrouck pour l'avoir côtoyé à Anderlecht et je savais qu'il resterait" poursuit-il. Les nombreux changements de cap du Standard lui jouent aussi des tours sur le marché des transferts.