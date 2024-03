Défaite très malvenue du Standard dans le Clasico

Le Standard Femina a perdu des points très importants dans le Clasico féminin ce samedi. Les Rouchettes a en effet perdu la tête du championnat.

Ce samedi, c'était jour de Clasico en Super League féminine. Le Standard Femina se rendait au RSCA Women, et pensait bien aller chercher 3 points très précieux dans la course au titre. Mais les Rouchettes ont finalement vu leurs rivales renverser la tendance en fin de rencontre.

Après l'ouverture du score du RSCA Women via Lola Wajnblum, elle-même ancienne du Standard, Amber Barrett lui répondait à la 26e minute. En seconde période, les Liégeoises reprenaient l'avantage à la 56e minute via Welma Fon, mais rapidement, Anderlecht réagissait. Ludmila Matavkova remettait les deux équipes à égalité à la 63e, et le RSCA Women faisait même 3-2 à la 87e via Diki.

Cette défaite laisse le Standard Femina à la seconde place du classement, à égalité de points avec OHL. Anderlecht, de son côté, est troisième à un petit point seulement et se remet donc bien dans la course.