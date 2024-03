"Comment pouvez-vous siffler penalty en moins d'une seconde ?" : Hein Vanhaezebrouck sidéré par l'arbitrage face au Standard

Nouvelle soirée frustrante pour Hein Vanhaezebrouck face au Standard. Tant le VAR que l'arbitre Wesli De Cremer en prennent pour leur grade.

Face au Standard, La Gantoise a concédé sa septième défaite en onze matchs depuis le début de l'année (le résumé est à retrouver ici). Malgré une ouverture du score rapide, les Buffalos ont payé cette carte rouge directe reçue par Nurio Fortuna au quart d'heure pour une faute comme dernier homme.

Hein Vanhaezebrouck n'a pas manqué de revenir sur le tournant du match : "Si vous regardez le déroulement du match, il est logique d'être agacé. que Quand je vois le carton rouge de Nurio, peut-être cela peut se donner. Mais de l'autre côté, je vois la même chose se produire, et rien ne se passe. En fait, le VAR devrait signaler que c'est la même erreur que de l'autre côté. Car alors tout se déroulerait correctement ..."

? | KAA Gent doit continuer avec ?. ? #STAGNT pic.twitter.com/bhUMbULy3u — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) 2 mars 2024

Wesli De Cremer pris pour cible par Vanhaezebrouck

En plus VAR, l'arbitre Wesli De Cremer, est également dans son collimateur, notamment sur le penlaty de l'égalisation : "Ce que j'ai trouvé encore pire, c'est ce penalty. Il y a un contact fort et Gerkens saute en se tenant les mains derrière le dos. L'arbitre décide en moins d'une seconde. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche", juge-t-il.

🔍 | Coup dur pour le KAA Gent juste avant la mi-temps. 💢✋ #STAGNT pic.twitter.com/EBLKgOXNei — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 2, 2024

Avant de détailler le fond de sa pensée : "Parce que je suis sûr que s'il ne siffle pas penalty, le VAR n'intervient jamais. Comment pouvez-vous siffler penalty en moins d'une seconde ? Pour moi, cela signifie qu'il n'était pas prêt pour ce type de match. C'est un jeune arbitre et ce sont des matchs tendus pour les deux équipes". Les dernières journées de phase classique risquent d'être longues côté gantois.