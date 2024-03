Le Standard de retour en force, les remplaçants de l'Union assurent : découvrez notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous présentons aujourd'hui notre 'Équipe du weekend'. Pour la première fois cette saison, pas moins de trois joueurs du Standard y sont présents après leur victoire contre La Gantoise.

Gardien

Même si personne n'a pu passer à côté de la prestation de Nordin Jackers, décisif pour le Club de Bruges en l'absence de Simon Mignolet, notre portier de la semaine s'appelle Hervé Koffi. Si Charleroi est reparti de Westerlo avec une cleansheet et surtout sa première victoire à l'extérieur de la saison, c'est en grande à son portier qu'il le doit. Le Burkinabé a dégoûté les Campinois avec plusieurs interventions de haut vol pour garder son équipe dans le match.

Défense

Zeno Debast est le seul joueur d'Anderlecht présent dans l'équipe du weekend. Le défenseur continue sur sa lancée des derniers mois et a été capitaine pour la première fois devant son public. Il a guidé son équipe à travers des moments difficiles et a toujours cherché à construire proprement vers l'avant.

Konstantinos Laifis a quant à lui été critiqué de nombreuses fois, mais était infranchissable contre Gand. De quoi conforter la direction du Standard quant à une possible prolongation de son contrat ? Et que dire de Ross Sykes ? Le défenseur ne cesse plus de marquer. Pour ne rien gâcher, il a également été très solide défensivement à Louvain.

Milieu de terrain

Un milieu de terrain très offensif, certes, mais tous les joueurs présents méritent leur place. Casper Terho a pallié l'absence de Loïc Lapoussin sans forcer et a même inscrit le but du break en deuxième mi-temps. A Malines, Kerim Mrabti a été l'un des grands artisans de la victoire importantissime contre le Cercle, avec un but et une passe décisive.

© photonews

Des chiffres identiques à ceux d'Hayao Kawabe, l'un des Liégeois les plus en vue lors de la deuxième mi-temps contre La Gantoise. Enfin, la dernière place dans notre entrejeu revient à Abdelkahar Kadri (Courtrai) auteur d'un doublé, dont un joli coup franc direct, pour offrir la victoire aux Kerels contre le RWDM.

Attaque

En pointe, nous retrouvons un autre joueur du Standard. Apparu complémentaire à Wilfried Kanga, Kelvin Yeboah permet d'apporter plus de présence offensivement et a traumatisé la défense gantoise avec un doublé

De son côté, Chidera Ejuke a réussi à combiner le spectacle à l'efficacité : son but et son assist à Jacob Ondrejka (qui aurait lui aussi pu revendiquer une place dans ce onze) ont assuré une fin de match sereine à l'Antwerp contre Saint-Trond.

Enfin, Geoffry Hairemans a lui aussi été précieux pour la victoire de Malines au Cercle de Bruges. Déjà auteur de l'assist sur le but du 1-1 signe Kerim Mrabti, il s'est lui-même chargé d'égaliser une seconde fois juste avant la mi-temps. L'arrivée d'Islam Slimani semble lui faire un bien fou, tant dans l'espace procuré par sa présence aux avant-postes que dans le jeu de combinaison.