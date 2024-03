Le Standard et Charleroi peuvent-ils encore se retrouver en Playdowns ? Les chiffres sont très clairs !

Les différents verdicts de la phase classique commencent à tomber, et certains sont statistiquement presque acquis. C'est le cas, entre autres, du maintien du Standard.

Le Standard de Liège peut-il encore... jouer les Playdowns ? Mathématiquement, c'est incontestable : les Rouches ne sont pas encore sauvés. En cas de 0/6 et selon les résultats de leurs poursuivants, ils pourraient encore se retrouver à jouer les barrages pour le maintien. Mais statistiquement, les chances sont plus qu'infimes.

La Pro League, aidée par le centre de statistiques Opta, a ainsi publié les statistiques de cette fin de saison, et elles sont claires : le Standard a... 99,9% de chances de jouer les PO2, et donc 0,1% de chances de jouer les Playdowns. Le KVC Westerlo, juste derrière, est sauvé à 94,4%.

Selon ces mêmes statistiques, qui valent bien sûr ce qu'elles valent, voient le Sporting Charleroi être sûr de se sauver à 76,9%, un total calculé entre autres en fonction des points habituellement nécessaires pour se maintenir.

Bruges et l'Antwerp quasi-assurés du top 6

Plus haut au classement, en plus des deux équipes mathématiquement assurées du top 6 (l'Union et Anderlecht), Bruges et l'Antwerp ont statistiquement 99,9 et 99,8% de chances de jouer les Playoffs 1. Le Cercle et Genk, qui ont 43 points chacun, ont respectivement 72,6 et 68,3% de chances de se maintenir, des chiffres bien supérieurs à La Gantoise qui compte pourtant le même nombre de points mais 28,6% de chances d'intégrer le top 6.

Surprenant : profitant probablement de sa forme largement supérieure, le KV Malines aurait 31% de chances statistiquement de jouer les PO1, soit plus que Gand qui compte un point de plus.