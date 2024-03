Grande nouvelle pour OHL, qui se bat pour sa survie

Comme nous vous l'expliquions il y a quelques heures, OHL effectue un changement au sein de sa direction.

Frédéric Van den Steen remplacera Chris Vandebroeck au poste de CEO, qui assurait l'intérim depuis septembre dernier et le départ de Peter Willems.

Van den Steen arrive en provenance du Beerschot, où il officiait en tant que CEO depuis avril 2021. "Frédéric Van den Steen, 53 ans, a acquis une grande expérience auprès de plusieurs grandes marques de sport. Il a notamment été directeur commercial chez JAKO, Joma Sport Belgium, Masita Sportswear et Jartazi Teamwear. Il a également été directeur commercial chez Brightboard", explique le communiqué.

Frédéric Van den Steen wordt de nieuwe CEO van OH Leuven. Eind april start hij in zijn nieuwe functie bij onze club!



Lees meer over hem op https://t.co/ktUBlS3lQ2#samenkanmeer pic.twitter.com/6U46zZUVaj