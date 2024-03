La grande émotion de cet Anderlechtois à son retour de blessure : "Je ne m'y attendais vraiment pas"

Pour la première fois en 2024, Killian Sardella était titulaire au Lotto Park pour affronter l'AS Eupen, dimanche dernier. De retour de blessure, l'arrière droit s'est exprimé sur le sentiment qui l'a traversé lorsque son nom a été scandé dans le stade.

Longtemps, Killian Sardella a été la cible de nombreux supporters d'Anderlecht, déçus du niveau de jeu du jeune joueur. Mais, depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie en avril 2022 pour régler un problème au niveau de sa jambe gauche, ses performances se sont considérablement améliorées.

Sardella est maintenant indispensable et le défenseur de seulement 21 ans est aimé des supporters. Blessé à la fin du mois de décembre, il a fait son retour contre Saint-Trond il y a trois semaines, et était titularisé au Lotto Park pour la première fois en 2024 dimanche contre Eupen. Cette semaine, l'arrière droit en a parlé dans le podcast du Sporting d'Anderlecht, diffusé sur Mauve TV.

"Quand j'entends la foule commencer à m'acclamer... Je ne vais pas mentir : si vous m'aviez dit ça il y a trois ans, j'aurais dit 'jamais de ma vie", a déclaré un Sardella ému.

"Quand je suis revenu de blessure et que je suis revenu sur le terrain, je ne m'y attendais absolument pas. Ça m'a fait quelque chose, je ne peux pas le décrire. Je me suis dit 'je viens de loin', ça m'a fait grave plaisir."