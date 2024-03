Totalement inattendu : un ancien jeune d'Anderlecht, désormais en D1B, est appelé en sélection nationale

Le jeune Maxim Kireev ne s'attendait certainement pas à être appelé en sélection pour la trêve internationale à venir. Pourtant, il pourrait bien devenir international biélorusse !

Maxim Kireev (19 ans) avait été libéré par le RSC Anderlecht en juillet 2022, et avait passé un an sans club. L'été dernier, il signait au Lierse-Kempenzonen, en Challenger Pro League, où il compte 16 matchs cette saison dans un rôle de joker. Pas de quoi attirer beaucoup les regards, mais il en faut visiblement peu pour convaincre... la Biélorussie.

Né à Bruxelles, Kireev est en effet d'origine biélorusse et après avoir été international belge U15, il a porté à plusieurs reprises le maillot du Belarus en U19. Sa saison au Lierse a suffi pour que Carlos Alos Ferrer, qui a pris les rênes de l'équipe l'année passée, appelle le jeune milieu créatif en sélection.

La Biélorussie affrontera Malte et le Monténégro en match amical lors de la trêve internationale à venir. En qualifications pour l'Euro, les Biélorusses ont obtenu de meilleurs résultats qu'à l'accoutumée, avec une quatrième place de groupe et 12 points pris.