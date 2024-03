Genk : une équipe redoutable, mais vulnérable après avoir pris l'avantage... au contraire du Standard

Le Standard peut définitivement assurer son maintien, dimanche, en s'imposant à Genk. Les Limbourgeois sont l'une des équipes qui mène le plus dans notre championnat... mais aussi l'une des équipes qui perd le plus de points après avoir ouvert le score.

Presque mathématiquement assuré de disputer la saison prochaine en Jupiler Pro League, le Standard sera encore dans l'inconnue lors du coup d'envoi de son déplacement à Genk, dimanche (13h30).

Une victoire en terre limbourgeoise permettrait, quoi qu'il arrive, aux Rouches de se maintenir officiellement en D1A. En cas de partage ou de défaite, il faudra attendre quelques heures et le coup de 18h00 pour être fixé. Si Louvain ne gagne pas à Bruges (coup d'envoi à 16h), le Standard est sauvé.

Contre Genk, la tâche ne sera pas aisée. Les joueurs de Wouter Vrancken se battent pour accrocher les Play-Offs 1 et sont à égalité avec La Gantoise et le Cercle, une petite longueur devant Malines. La lutte pour le top 6 est serrée, plus que jamais.

Quand Genk mène, Genk galvaude...

Pourtant, le Racing n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il s'est retrouvé dans cette situation. Car, en 28 journées, les Limbourgeois ont mené dans 19 rencontres. C'est le troisième plus haut total de notre championnat, derrière Anderlecht (23) et l'Union (25) qui occupent logiquement leurs rangs.

C'est dans la conversion de ces avances que le Racing Genk a péché. Avec 11 victoires, 6 partages et 2 défaites, les Limbourgeois sont la deuxième équipe à avoir perdu le plus de points après avoir mené au score cette saison, derrière Saint-Trond. Les Trudonnaires ont d'ailleurs mené au score à 18 reprises (9 victoires, 7 partages, 2 défaites), la cinquième équipe à être passée devant au tableau d'affichage le plus souvent.

Le Standard est la onzième formation à avoir mené au score le plus souvent : dans 12 rencontres, les Rouches sont passés devant au marquoir, pour 7 victoires et 5 partages. 12 fois en 28 matchs, ce n'est clairement pas assez. Mais quand le Standard mène, le Standard ne perd pas.

© photonews

À la Cegeka Arena, Genk ne tourne pas bien (21/42) et n'a gagné que cinq fois en Pro League, autant que... le Standard à Sclessin (20/42), tiens tiens. Genk fait, par contre, partie des meilleures équipes du championnat à l'extérieur, ce qui est loin d'être le cas des Liégeois.

Toutefois, les hommes de Leko devront y croire et les statistiques ci-dessus vont dans ce sens. Genk est souvent victime de relâchements en menant au score et ne tourne pas bien à la maison, il y a un coup à jouer pour se mettre définitivement à l'abri et préparer les Europe Play-Offs de la meilleure des manières... en se rapprochant virtuellement à 4.5 points de la septième place provisoire de Gand, par exemple.