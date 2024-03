Partage au goût amer pour les Rangers de Philippe Clément et Nicolas Raskin, Marseille gifle Villarreal en une mi-temps

Partage intéressant, mais au goût amer pour les Rangers de Philippe Clément et Nicolas Raskin, qui ont mené à deux reprises avant de concéder le nul à Benfica.

Suite et fin des huitièmes de finale aller d'Europa League et de Conference League ce jeudi soir (découvrez les premiers résultats ici). En Europa League, les Glasgow Rangers de Nicolas Raskin et Philippe Clément ont partagé l'enjeu sur la pelouse de Benfica (2-2).

Les Écossais ont mené au score à deux reprises, via Tom Lawrence et Dujon Sterling, mais les Portugais ont chaque fois répliqué via Ángel Di María et un but contre son camp provoqué par l'Argentin. Notre compatriote a quitté la pelouse à la 83ᵉ minute, remplacé par Mohammed Diomande.

Dans les autres résultats, Marseille a giflé Villarreal et pris une bonne option sur les quarts. Victoire sur le gong de la Fiorentina au Maccabi Haïfa, l'AC Milan prend une option, mais n'est pas encore rassuré, West-Ham garde la possibilité d'intégrer le contingent anglais qui pourrait encore être impressionnant au stade des quarts de finale.

Les autres résultats en Europa League :

AC Milan 4-2 Slavia Prague

Benfica 2-2 Glasgow Rangers

Fribourg 1-0 West-Ham

Marseille 4-0 Villarreal

Les autres résultats en Conference League :

Dinamo Zagreb 2-0 PAOK

Maccabi Haïfa 3-4 Fiorentina

Union Saint-Gilloise 0-3 Fenerbahçe

Servette 0-0 Plzen