La gueule de bois passera plus facilement : bonne nouvelle pour le Club de Bruges après sa défaite européenne

Le Club de Bruges s'est incliné 2-1 face à Molde en Conference League cette semaine. Une fois de plus, les Blauw en Zwart n'ont pas été convaincants.

Tout espoir n'est pas encore perdu pour le Club de Bruges. Un retournement de situation est encore possible au stade Jan Breydel après la défaite 2-1 à Molde.

Il y a tout de même une bonne nouvelle. Simon Mignolet, qui s'était blessé lors de la défaite en coupe contre l'Union SG, sera de nouveau disponible.

Club de Bruges : Simon Mignolet de retour

Selon Het Laatste Nieuws, Mignolet reprendra sa place dans les cages ce week-end contre OHL. Par ailleurs, Hugo Vetlesen sera également de retour. Il était malade cette semaine.

Son remplaçant n'a pas démérité pour autant. Nordin Jackers a réalisé un excellent match contreGenk le week-end dernier et n'a pas forcément déçu contre Molde non plus.