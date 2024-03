La méthode Coué pour se qualifier pour les quarts de finale ? "Cela devrait nous remettre en confiance pour le match retour"

Hans Vanaken a très peu goûté au but encaissé par Bruges dans le temps additionnel à Molde. Mais il reste confiant pour la manche retour.

Comme Maxim De Cuyper et Ronny Deila, Hans Vanaken n'a pas cherché à cacher sa déception à l'issue de la défaite en Norvège. Pour lui, il est incompréhensible d'encaisser le 2-1 sur un contre de dernière minute à l'extérieur : "Avec ce 1-1, nous avions une bonne position de départ, cela n'aurait certainement pas été une erreur de commencer comme ça à domicile" explique-t-il à Play Sports.

Le Diable Rouge a tout de même tenté de trouver des explications : "Nous étions arrivés à un moment où nous les dominions, nous étions meilleurs et installés dans leur moitié de terrain. Mais nous ne devions pas nous retrouver à deux contre un sur ce ballon en profondeur. Nous devons regarder les images pour voir exactement ce qui ne va pas, mais à ce moment-là, vous devez vous assurer que si vous attaquez et perdez le ballon, vous pourrez toujours défendre le 1-1. Et cela ne s'est pas produit".

Hans Vanaken reste cependant confiant : "En première mi-temps, nous n'avons pas réussi à mettre beaucoup de pression et ils ont réussi à jouer un peu trop facilement. Mais en seconde période, ils se sont créé moins d'occasions et nous avons été plus dangereux dans leur rectangle. Cela devrait nous remettre en confiance pour le match retour. Nous devrions certainement être en mesure de renverser situation. À domicile, nous devrons y aller à fond, et avec le public derrière nous, marquer un but rapidement". Le match de jeudi prochain s'annonce débridé.