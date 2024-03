Francky Dury pourrait rebondir du côté du Club Bruges

L'ancien entraîneur de Zulte Waregem pourrait trouver un poste du côté des Brugeois. Il s'est entretenu avec le club pour un poste au sein de la direction.

Le Club Bruges a récemment revu toute sa structure et a opéré plusieurs changements avec notamment les nominations de Dévy Rigaux comme directeur du football et de Maarten Dedobbeleer en tant que directeur sportif.

Mais le club ne disposait pas encore de quelqu'un au poste de directeur technique. Et selon les informations de Het Nieuwsblad, les Blauw en zwart ont une liste de candidats.

Dury pressenti comme directeur technique

Parmi ceux-ci, on retrouverait Francky Dury qui aurait déjà eu un entretien avec les dirigeants du Club, qui sont à la recherche d'une personne avec de l'expérience et capable de faire le lien avec l'entraîneur.

C'est donc un deuxième nom prestigieux qui s'ajoute à cette liste puisque celui d'Hugo Broos avait déjà été mentionné même s'il n'y avait "rien de concret" à ce niveau.

Depuis 2021, Dury est sans emploi après avoir quitté son poste d'entraîneur principal de Zulte Waregem après dix ans de bons et loyaux services. Selon le quotidien flamand, il aurait refusé plusieurs offres entre temps.

Avec Zulte, Dury avait remporté la Coupe de Belgique à deux reprises : en 2006 et en 2017. Il avait même ramené le club en D1 après avoir été sacré champion de D2 en 2005. Après un an du côté de La Gantoise et une aventure chez les Diablotins, il était revenu au Essevee et avait terminé vice-champion de Belgique en 2013.