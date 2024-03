"Pour moi, ce ne sera pas la fête à Bruxelles si l'Union est championne"

Les Champions Playoffs s'annoncent très chauds cette année encore. Mais deux équipes arrivent clairement avec l'étiquette de favori.

La phase classique de la Jupiler Pro League 2023-2024 compte encore deux rencontres et il restera donc six points à prendre... ou à laisser !

La bataille fait rage au sommet du classement entre deux équipes : le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise. La première a réussi à retrouver son rôle de prétendant au titre perdu depuis quelques saisons alors que la seconde est en train de réaliser un exploit qu'elle pourrait enfin concrétiser.

Tielemans heureux de voir Anderlecht au top

La bataille s'annonce folle dans ces Champions Playoffs mais Youri Tielemans a évidemment choisi son camp. Dans un entretien accordé au Soir, l'ancien Mauve s'est dit heureux de voir son club "remonter la pente".

"L’Union est bien lancée dans la phase classique, mais on sait que les choses peuvent basculer en un ou deux matchs durant les Playoffs. Anderlecht est de retour au top et c’est déjà une bonne chose. Ils jouent bien et l’atmosphère est positive de ce que j’entends et de ce que je vois", a-t-il ajouté en évoquant un "grand pas en avant".

Mais pour Tielemans, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et qu'une seule façon de célébrer dans la capitale. "Dans mon esprit, ce ne sera pas la fête si l’Union est championne..." a confié l'ancien joueur du RSCA avec le sourire.