Hans Vanaken a entendu les sifflets du Jan Breydel, il réagit à chaud

Hans Vanaken, a exprimé ses réflexions après la victoire impressionnante de son équipe sur OHL, avec un score final de 3-1. Vanaken, qui a marqué un but crucial sur coup franc à la 62ème minute, a partagé ses impressions sur le match et sur la période difficile que traverse actuellement son équipe.

"Au bon moment, on en a marqué deux, mais en première période, nous avons eu peu d’occasions, trop peu, on a de la chance de revenir à 1-1, au bon moment. En deuxième, on a perdu beaucoup de ballons, on a aussi la chance de marquer le troisième but directement derrière qui nous permet d’être plus calme", a déclaré Vanaken, mettant en avant la nécessité de saisir les opportunités aux moments opportuns.

Hans Vanaken sait que c'est difficile pour le Club de Bruges

La victoire était d'autant plus cruciale pour le Club de Bruges, qui traverse une période difficile, comme l'a souligné Vanaken : "On est dans une période difficile pour nous et aussi pour les supporters, on traîne la défaite à Molde. Le public veut voir plus, mais nous aussi, on essaie de faire le maximum. On est dans les playoffs et c’est une premier étape."

Vanaken a ainsi mis en lumière l'importance de rester concentré et de continuer à travailler dur malgré les défis rencontrés. Cette victoire représente un pas en avant pour le Club de Bruges afin de réaliser ses objectifs, mais Vanaken et son équipe sont conscients qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour répondre aux attentes des supporters et lutter pour le titre.