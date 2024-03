Le RWDM n'a rien montré face à Anderlecht : "On a été nul et humilié"

Les Molenbeekois n'ont pas existé face à Anderlecht dans ce dernier derby de la saison. Ce sera désormais en Playdowns qu'il faudra assurer sa survie en Jupiler Pro League.

Le RWDM a été corrigé par le Sporting d'Anderlecht samedi soir dans un match qui aura connu une première mi-temps à sens unique avant de se calmer dans le second acte. Les têtes étaient basses au coup de sifflet final puisque cette défaite a acté le passage en mode "Playdowns" pour les Molenbeekois.

"On a été nul, nul, nul. On ne peut pas se montrer comme cela. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On savait que c'était Anderlecht et on savait qu'on devait tout donner mais on a tous été nul, tous et même moi", a pesté Mickaël Biron après la rencontre.

Biron estime que le RWDM a été "humilié"

"Il manque d'agressivité, de technique, un peu de tout. On est prêt à tout donner pour se maintenir mais on verra déjà dimanche comme on va jouer (face au Cercle Bruges) et après on verra dans les Playdowns."

L'aspect mental sera très important pour des joueurs molenbeekois qui n'ont toujours pas remporté la moindre victoire depuis le début de l'année 2024 et qui devront absolument prendre plus que deux points dans ces Playdowns pour espérer un maintien.

"Tout se jouera à l'entraînement et il faudra écouter le coach. Ici, ce n'était pas notre vrai visage. On s'est fait humilier mais j'espère que ça va nous servir de leçon. Ce derby, on ne l'a pas joué", a conclu Biron.