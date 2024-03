L'Union sent le souffle d'Anderlecht dans son dos : "Il n'y a rien d'alarmant, mais..."

L'Union SG a été contrainte au match nul ce dimanche face par La Gantoise (1-1). Anderlecht n'est plus qu'à 6 points, une avance qui sera divisée par deux lors des Play-offs.

En zone mixte, Loic Lapoussin n'était logiquement pas content de ce résultat. "On sait qu'on rentre dans la dernière phase (de la saison). On ne jouera que des matchs à enjeu. On doit concrétiser nos occasions et tenir un score. Aujourd'hui, on a été dans la réaction plutôt que dans l'action."

"Il nous reste 11 finales", a continué Lapoussin. "Chaque match est important et doit être gagné. Il n'y a rien d'alarmant, mais il faut réagir au plus vite."

"Je ne pense pas qu'il faut regarder à ce que fais Anderlecht. On doit se concentrer surtout sur nous. (Sur le match contre Fenerbahce) On va essayer de faire un résultat là-bas. De toute façon, on aura profité de cette campagne européenne. Il nous restera le championnat et la Coupe."