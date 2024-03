Anderlecht veut continuer sur sa lancée et conserver un acteur important au Lotto Park

Jesper Fredberg constitue déjà le noyau d'Anderlecht pour la saison prochaine. Avant de savoir quels postes il devra alimenter, le directeur sportif se concentre premièrement sur la reconduction de plusieurs joueurs. Parmi eux, Kasper Dolberg.

La semaine dernière, nous vous informions que le Sporting d'Anderlecht avait prévu de faire le nécessaire pour garder Ludwig Augustinsson. Les négociations sont déjà en cours avec Séville et devraient aller à leur terme, si l'on en croit les dires du média espagnol Estadio Deportivo.

Dans le même temps, la direction du RSCA va aborder le sujet Thomas Delaney. Lui aussi prêté par Séville, le Danois se sent bien à Bruxelles et ne souhaiterait pas partir. Les Sévillans voulant réduire leur masse salariale et le milieu de terrain se trouvant dans sa dernière année de contrat, les discussions devraient, pour ce dossier également, aller à leur terme.

Jesper Fredberg constitue déjà son noyau pour la saison prochaine. Le directeur sportif le sait, une bonne partie des joueurs qui sont à la disposition de Brian Riemer peuvent rester et auront simplement besoin d'être accompagnés par quelques nouveaux.

Dolberg parti pour rester au Sporting d'Anderlecht

Mais, avant de savoir qui il faut recruter, la direction du Sporting veut déjà savoir sur quels joueurs elle pourra encore compter la saison prochaine. C'est pour cette raison que, selon nos informations, la situation de Kasper Dolberg est aussi surveillée de près.

L'attaquant danois a signé un contrat allant jusqu'en juin 2027 au Lotto Park, notamment en vue d'un transfert sortant majeur (il avait été acheté 5M€ à Nice). Mais Anderlecht ne devrait pas vraiment avoir besoin d'argent pendant l'été, puisque Zeno Debast devrait déjà rapporter une somme qui gonflerait grandement les comptes du club. L'objectif du RSCA est donc de garder l'avant de 26 ans, encore une saison au moins.

Cela dépendra de la place finale du club, car Kasper Dolberg aimerait se faire remarquer sur la scène européenne. Anderlecht est deuxième, se bat pour le titre et Dolberg se sent bien à Bruxelles. Il y a donc de fortes chances de voir le Danois rester avec les Mauves la saison prochaine.