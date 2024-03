Anderlecht va passer à l'action pour l'un de ses joueurs en prêt

Anderlecht s'appuye sur plusieurs joueurs en prêt dans son onze de base. Les questions commencent donc à se poser pour l'été prochain.

Comme Thomas Delaney et Federico Gattoni, Ludwig Augustinsson est actuellement prêté par Séville. Le Suédois se débrouille très bien et aurait impressionné le conseil d'administration d'Anderlecht. L'opération s'est vite avérée être un win-win : le flanc gauche anderlechtois a été stabilisé, tandis que le joueur a retrouvé le rythme et la confiance qui lui manquaient cruellement en Andalousie.

Mais il n'y a pas d'option d'achat dans son contrat. Selon Estadio Deportivo, Anderlecht envisage tout de même d'entamer des discussions avec Séville pour acquérir le Suédois. Selon le média espagnol, Anderlecht est très intéressé, même si cela dépendra évidemment du prix que Séville fixera.

On s'attend cependant à ce que cela ne pose pas trop de problème. Le joueur est lié à Séville jusqu'en 2025, ce qui en fait pratiquement la dernière chance pour ne pas le voir partir gratuitement. De son côté, Augustinsson aurait également clairement indiqué qu'il souhaite prolonger son aventure au Lotto Park.