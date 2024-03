Encore un fameux gâchis à Neerpede ? "Anderlecht a commis une grosse erreur"

Le KRC Genk a de l'or entre les mains avec Konstantinos Karetsas. La pépite de 16 ans a déjà fait forte impression cette saison en Challenger Pro League avec les U23.

Konstantinos Karetsas n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe A de Genk. Mais au vu de ses prestations avec les U23, ça ne saurait tarder. Il a d'ailleurs figuré cinq fois sur le banc en Pro League depuis le début de l'année.

Une situation qui allèche les supporters de Genk, mais pas ceux d'Anderlecht. C'est qu'à 13 ans, Karetsas a quitté son Limbourg natal pour signer au Sporting

"Pour certaines raisons, je suis passé de Genk à Anderlecht. J'y ai retrouvé ma confiance en moi. J'ai eu de bonnes opportunités là-bas, ce qui m'a permis d'évoluer", a déclaré Karetsas à Eleven.

Anderlecht a-t-il commis une grosse erreur ?

Pour Alexandre Teklak, les Mauves ont mal géré la situation : "Anderlecht a commis une grosse erreur : il n'a pas été attentif et ne lui a pas fait signer de contrat alors qu'il était une rare perle. Il vient à l'origine de Genk mais après ses années à Anderlecht, c'est là-bas qu'il voulait percer".

Avant de poursuivre : "Il a également vu l'ascension des joueurs qui ont eu leur chance avant lui. C'est pourquoi cela semblait attrayant, mais on ne lui a jamais vraiment présenté de projet. Au moment de la rupture, le club avait des œillères et ne pensait qu'aux soucis de l'équipe première".

Pour le consultant, Karetsas a été victime de la période de transition à Neerpede : "Le gros problème, c'est Jean Kindermans. Il n'était pas à l'origine du problème, mais ils ne faisaient plus confiance à Jean et il a dû partir. À ce moment-là, le garçon n'était plus intéressant pour Anderlecht". Un scénario qui ne fait que trop penser à celui de Bilal El Khanouss, lui aussi parti du Sporting pour finalement percer à Genk.