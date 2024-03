L'OM s'est fait très peur, Clément et Raskin éliminés

Les premiers résultats de la soirée en Europa League sont tombés, et on a bien failli assister à une sacrée surprise. Marseille est passé tout près de subir une remontada.

L'Olympique de Marseille pensait probablement avoir fait le plus dur au match aller. Les Phocéens avaient en effet écrasé Villarreal 4 buts à 0 sur la Canebière, et se rendaient en Espagne en totale confiance. Mais l'équipe éliminée l'année passée par Anderlecht en Conference League a des ressources.

Ainsi, Villarreal s'est retrouvé à la 85e minute avec... 3 buts d'avance, et Marseille tremblait de tout son corps. Heureusement pour Chancel Mbemba et ses coéquipiers, le 4e but n'est pas tombé, et Jonathan Clauss a même fait 3-1 dans les arrêts de jeu pour soulager son équipe. Marseille se qualifie dans la douleur.

Au contraire des Glasgow Rangers. Après avoir été chercher un bon partage (2-2) à Benfica, l'équipe de Philippe Clément s'est inclinée à domicile (0-1) face aux Portugais, et est donc éliminée en 8e de finale de l'Europa League. Nicolas Raskin est monté au jeu à la 86e minute de jeu, vingt minutes après le but.