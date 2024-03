Première sélection pour un ancien de l'Union avec l'Allemagne, Isaac Price enchaîne, Deschamps fait des déçus en France

L'Allemagne, l'Irlande du Nord et la France viennent de dévoiler leur sélection pour les matchs amicaux du mois de mars. Deniz Undav fait sa première apparition avec la Mannschaft, Isaac Price enchaîne et Didier Deschamps fait des déçus.

Première sélection pour Deniz Undav avec l'Allemagne

Pour la première fois de sa carrière, Deniz Undav (27 ans) est sélectionné avec l'équipe nationale d'Allemagne. L'ancien attaquant de l'Union, aujourd'hui à Stuttgart, fait partie du contingent des nouveaux joueurs ramenés par Julian Nagelsmann pour cette trêve internationale, en compagnie d'Aleksandar Pavlovic (19 ans, Bayern), Maximilian Mittelstädt (26 ans, Stuttgart) et Waldemar Anton (27 ans, Stuttgart).

Isaac Price (Standard) encore repris avec l'Irlande du Nord

En Irlande du Nord, Isaac Price enchaîne. Sélectionné pour la première fois en mars 2023, le milieu de terrain du Standard, qui a disputé l'ensemble des qualifications, est une nouvelle fois repris par Michael O'Neill. Les Nord-Irlandais affronteront la Roumanie et l'Ecosse en match amical.

📝 The boss has announced the squad for the upcoming friendlies ⤵️ #GAWA — Northern Ireland (@NorthernIreland) March 14, 2024

Didier Deschamps surprend en France

Enfin, Didier Deschamps a fait des déçus en équipe de France. Pas de Bradley Barcola, mais bien Moussa Diaby. Randal Kolo Muani, en manque de temps de jeu au PSG, est rappelé, comme Alphonse Aréola. Pas de Mattéo Guendouzi, pourtant plébiscite par les supporters français, puisque Adrien Rabiot est finalement apte à tenir son rang.

La 1ère liste de l’année 2024 est connue 📝



Les prochains matchs des Bleus :

🇨🇵🇩🇪 (samedi 23 à Lyon)

🇨🇵🇨🇱 (mardi 26 à Marseille)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bH6EYGxkF9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2024

Un Maroc toujours à la sauce Pro League

Voici la sélection du Maroc, avec Mehdi Boukamir (Charleroi), Zakaria El Ouahdi (Genk), Amine Et Taïbi (Club de Bruges)