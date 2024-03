Grosse pression sur Charleroi ce week-end : "Je compte surtout sur Malines"

Le Sporting de Charleroi se déplace à La Gantoise ce week-end. L'objectif sera de faire un résultat pour s'assurer les Playoffs 2.

La saison aura été un gigantesque stress pour le Sporting de Charleroi et c'est loin d'être fini puisqu'il reste encore 90 minutes à disputer pour s'assurer un avenir plus que certain en Jupiler Pro League.

Avec le déplacement à La Gantoise, les Carolos vont jouer gros puisqu'ils sont dans l'obligation d'aller chercher le partage ou la victoire pour ne pas devoir se rabattre sur le résultat du choc entre Malines et Oud-Heverlee Louvain qui se déroulera dans le même temps.

Malines va tout donner pour les Champions Playoffs

"Je suis très attaché au Sporting, mais je crois surtout qu’il faudra regarder OHL. Je ne vois pas les Louvanistes battre Malines, qui a l’occasion de se qualifier pour les Champions Playoffs", a confié Marco Casto dans un entretien accordé au journal Le Soir.

Ancien Zèbre (157 matchs à son compteur), ce dernier estime que Charleroi est capable d'aller chercher quelque chose sur le terrain des Buffalos, qui vivent des moments compliqués dernièrement.

"Mais je compte surtout sur Malines", a-t-il cependant ajouté alors que la pression sera énorme sur les épaules des Carolos. En effet, en cas de défaite face à Gand et de victoire d'OHL, ce sont eux qui passeront du côté des Playdowns alors que le sort d'Eupen, du RWDM et de Courtrai est déjà scellé.